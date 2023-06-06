Паводок в Актобе: объявлен режим ЧС

Паводок стал причиной введения режима ЧС в нескольких районах Актюбинской области, а также в областном центре. Жителей нескольких территорий будут эвакуировать.

Резкое потепление и таяние снега привело к режиму ЧС в Актюбинской области, об этом сообщили в акимате региона.

В частности, чрезвычайная ситуация наблюдается в самом городе Актобе и еще в трех районах.

По словам главы города Азамата Бекета, уровень воды в Актюбинском водохранилище буквально за день резко увеличился – воды стало больше на 150 млн кубометров, так что есть опасность превышения его вместимости, а это угрожает всему городу.

"Для предупреждения негативных последствий мы вынуждены осуществлять спуск воды"

– градоначальник

Бекет призвал жителей ряда территорий, расположенных у рек, покинуть дома в рамках эвакуации.

Он уточнил, что паводок начался несколько дней назад, когда снег в степи начал таять, и вода пошла в город. Сейчас затоплено более 70 домов, эвакуировать пришлось 155 человек.