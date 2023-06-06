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Адыгею захлестнули паводки

Адыгею захлестнули паводки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Порядка 200 домов оказались подтопленными в двух районах Адыгеи. Ведутся восстановительные работы.

Сильные дожди вызвали паводки в Кошехабльском и Майкопском районах Адыгеи. В этой связи глава республики Мурат Кумпилов дал поручение профильным службам как можно скорее завершить работы по отводу воды из расположенных в хоне подтоплений населенных пунктов.

«Обсудили вопросы устранения последствий дождевых паводков в Кошехабльском и Майкопском районах, где в общей сложности пострадали около 200 домовладений. Поставил задачу в кратчайший срок завершить работы по отводу воды из подтопленных населённых пунктов и по оказанию помощи жителям»

– Мурат Кумпилов

Далее он подчеркнул, что специалисты будут не только ликвидировать последствия наводнения, но и продолжат проводить  комплекс противопаводковых мероприятий.

Что делать при наводнении?

Что делать при наводнении?

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