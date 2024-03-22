На запад Казахстана пришла большая вода

Минувшей ночью паводки продолжили наступление на запад Казахстана – вода заблокировала работу аэропорта Актобе, пострадали жители Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей, к борьбе со стихией подключились военные.

Новости о паводках в Казахстане уже больше похожи на военные сводки, тем более, что к борьбе со стихией помимо коммунальщиков и спасателей подключились военные.

Наибольшей проблемой стало восстановление работоспособности аэропорта Актобе, пишет Sputnik Казахстан.

"Силами МЧС была восстановлена работа аэропорта Актобе. В течение дня на территории воздушной гавани спасатели региона проводили работы по откачке воды. Местные исполнительные органы в свою очередь произвели искусственный разрыв участка автодороги областного значения - это позволило отвести скопившиеся талые воды. Поздним вечером спасателям и коммунальщикам удалось восстановить работу авиагавани"

- Telegram-канал аэропорта Актобе

Спасать людей пришлось с одной из зимовок в Костанайской области – для этого спасатели задействовали вертолет, который предоставили в авиаслужбе КНБ страны.

"Из аэропорта областного центра был поднят вертолет МИ-8 КНБ. Экипаж борта направился к зимовке Сарыбас, где в спасении нуждались местные жители"

- МЧС Казахстана

В процесс эвакуации из других сел области подключились военные.

"Жителей сел Кызыл Жулдыз и Екидын удалось по лебёдке поднять на военный вертолёт. Отметим, эвакуацию выполняли с режима висения над водной поверхностью, днём было эвакуировано 100 человек, из них 28 детей"

- МЧС Казахстана

Ночью спасатели эвакуировали жителей еще трех сел и девяти зимовок в Костанайской области, в этом им снова помогали вертолеты министерства обороны - спасено более 150 местных граждан, и них 63 несовершеннолетних.

По всей стране началась мобилизация ведомственных подразделений, активизировались спасательные работы в Западно-Казахстанской области, добавили в МЧС.