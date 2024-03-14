Порт Новороссийска закрыли для ночных водных прогулок

Любимая забава яхтсменов и арендаторов частных яхт – ночные прогулки по Черному морю в районе порта Новороссийска – теперь под запретом: его ввела городская администрация совместно с руководством военно-морской базы.

Прогуляться под луной по Черному морю в Новороссийске на своей или арендованной на время чужой яхте, как и на любых других маломерках, включая спортивные парусники и даже надувные лодки, теперь не получится – в морской гавани города действует запрет на ночные прогулки, сообщает пресс-служба администрации города.

Такое решение принял командир Новороссийской военно-морской базы, приказав запретить эксплуатацию в ночное время всех плавающих средств, которые не заняты в обеспечении работы объектов транспортной инфраструктуры морского порта, передает "АиФ-Юг".

Запрет распространяется в том числе на прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и приспособления для занятия водными видами спорта, в том числе гидроциклы, виндсерферы и другие аналогичные суда не подлежащие государственной регистрации – связано это в первую очередь с вопросами безопасности.

Также в новороссийском порту запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега, говорится в приказе.

Запрет будет действовать с 20:00 и до 06:00 до принятия иного решения.