Порт Новороссийска чистили от панамской нефти

Морские спасатели сегодня очищали порт Новороссийска от разлива нефтепродуктов – утечка произошла с судна, ходящего под флагом Панамы. Корабль потерял около 40 тонн нефтепродуктов, которые расползлись по акватории гигантским пятном.

Спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы сегодня проводили операцию по ликвидации нефтяного пятна в акватории морского порта Новороссийск, сообщает Telegram-канал Морспасслужбы.

"Разлив нефтепродуктов произошел с иностранного судна Hai jin jiang (флаг Панамы). Итогом аварийно-спасательных работ стал сбор и утилизация около 40 т разлитого нефтепродукта при разливе площадью до 300 кв м"

- Telegram-канал Морспасслужбы

Спасатели оградили пятно бонами, которые перекрывали нефти путь к "большой" воде, после чего собрали все нефтепродукты, передает "Интерфакс".

После очистки акватории и береговой линии вся собранная нефть была уничтожена. и утилизацию всего разлитого нефтепродукта.