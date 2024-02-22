Порт Махачкалы торопится нарастить пропускную способность

Морской порт в Махачкале значительно увеличит свою пропускную способность за счет нового пункта пропуска. Он позволит нарастить объем перевалки грузов до 4 млн тонн в год.

В прошлом году количество перевозимых грузов через порт в Махачкале составило порядка 3 млн тонн.

В течение двух лет власти Дагестана намерены реализовать проект по возведению нового пропускного пункта, который позволит нарастить перевалку грузов до 4 млн тонн в год.

Информацию об этом озвучил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов

"Махачкалинский морской торговый порт в прошлом году нарастил грузооборот на 5,3%, до почти 3 миллиона тонн. <…> Строится новый морской пункт пропуска через границу, который планируется завершить в 2026 году, он значительно повысит скорость прохождения грузов. В ближайшей перспективе — увеличение перевалки грузов до 4 миллионов тонн в год. Потенциал и мощности порта это позволяют"

- Абдулмуслим Абдулмуслимов

По данным Абдулмуслимова, в скором времени начнется возведение подъездной магистрали к порту, проектирование которой сейчас подходит к концу.

Ранее власти республики сообщали, что на территории нового пункта пропуска будут возведены здания административного таможенного назначения, что позволит увеличить обслуживать быстрее иностранные грузы.