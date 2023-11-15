Поработать и отдохнуть можно в аэропорту Минеральных Вод

Зарядить гаджеты, поработать или поиграть в компьютерные игры перед вылетом можно непосредственно в здании аэропорта Минвод. Здесь же появились два отеля.

В аэропорту Минвод появилось пространство, оборудованное для работы – коворкин. Кроме того, на территории воздушной гавани заработали два отеля, где пассажиры смогут отдохнуть перед или после рейса.

По данным пресс-службы аэропорта, места для отдыха и работы находятся на втором этаже здания аэропорта.

«Капсульные отели и коворкинги работают через мобильное приложение Reco Room. Пассажирам необходимо пройти регистрацию, забронировать кабинку, оплатить заказ и наслаждаться комфортным отдыхом в тишине»

– пресс-служба аэропорта Минеральных Вод

Уточнятся, что воздушная гавань участвует в общероссийском проекте проекта капсульных пространств.