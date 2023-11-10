Utair продолжит полеты в Сочи и Минводы в зимнем сезоне

Руководство российской авиакомпании Utair решило не делать перерыв в зимнем расписании и продолжить выполнение полетов на курорты Сочи и Минвод из Москвы, Сургута и Тюмени.

Российская авиакомпания Utair не будет делать перерыва на полеты в Сочи и Минеральные Воды в этом осенне-зимнем сезоне, сообщила пресс-служба перевозчика.

"В осенне-зимнем сезоне авиакомпания продолжит выполнять рейсы на популярные российские курорты - в Сочи и Минеральные Воды. Данные направления интересны нашим пассажирам не только в теплое время года, но и зимой - из-за близости к горнолыжным курортам. Поэтому мы сохранили частоту полетов из Москвы, Сургута и Тюмени"

- президент "Utair - пассажирские авиалинии" Олег Семенов

Обычно авиакомпании корректируют свое расписание на осенне-зимний период в соответствии с падением загрузки пассажиров на том или ином направлении, отдавая предпочтение более востребованным в это время года маршрутам. Однако нынешний спрос на горнолыжные курорты Кубани и на отдых в здравницах Ставрополья заставил пересмотреть зимнюю сетку авиарейсов Utair.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", популярность некоторых российских горнолыжных курортов настолько велика, что часть из них практически полностью забронирована на новогодние праздники, а на некоторых уже бронируют номера на июнь следующего, 2024 года. Ожидается, что в нынешнем зимнем сезоне на отдых в горы выедут 30 млн туристов.