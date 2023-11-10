Российские горнолыжные курорты бронируют уже на лето

Ряд горнолыжных курортов Кубани, Шерегеша и Мурманска забронированы не только на Новый год, но и до июля будущего 2024 года.

Популярность некоторых российских горнолыжных курортов настолько велика, что часть из них практически полностью забронирована на новогодние праздники, а на некоторых уже бронируют номера на июнь следующего, 2024 года, рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

"Глубина бронирований значительно улучшилась по отношению к 2022 году. Сейчас в Мурманской области, Краснодарском крае, Шерегеше под 100% загрузка… На Новый год практически все продано, 80-90% загрузки по ключевым направлениям - для нас это большая радость"

- Алексей Волков

При этом основательно изменились и предпочтения туристов – если раньше это было катание, то теперь их интересы значительно шире и включают в себя походы по горам, гастрономические пристрастия и другие развлечения. Лидируют по популярности курорты Кубани, почти также востребованы здравницы Алтая и Шерегеша, отметил Волков, передает ТАСС.

Ожидается, что в нынешнем зимнем сезоне на отдых в горы выедут 30 млн туристов – на 7% больше, чем в минувшем году, сообщал ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников.