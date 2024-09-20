Вестник Кавказа

Попытка вмешательства в выборы – Кобахидзе о резолюции Бундестага

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Глава правительства Грузии осудил резолюцию Бундестага "За европейское будущее Грузии".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с критикой резолюции Бундестага  "За европейское будущее Грузии". Глава грузинского правительства отметил, что документ является попыткой вмешательства во внутреннюю политику страны, передают грузинские СМИ. 

"Резолюция Бундестага стала продолжением резолюции Евросоюза. Для нас все несправедливые резолюции ничего не стоят, так как представляют собой попытку вмешательства извне в наши выборы и внутренние дела" 

 - Кобахидзе

Кобахидзе также осудил требование Бундестага отменить закон о защите традиционных ценностей. 

Напомним, что Европарламент принял резолюцию, которая призывает власти Грузии отменить законы об иноагентах и защите семейных ценностей. Также документ требует присоединиться к антироссийским санкциям.

В правящей партии "Грузинская мечта" резолюция подверглась критике как попытка вмешаться в избирательный процесс страны. 

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