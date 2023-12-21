Попавшего в больницу Ллойда Остина призвали уйти в отставку

Первый член Конгресса от Демократической партии США призвал главу Пентагона покинуть пост. Причиной стало сокрытие американским министром обороны информации о госпитализации и тяжелой болезни.

Американский конгрессмен, член Демократической партии Крис Делуцио обратился к главе Пентагона с призывом самому отправиться в отставку. Обращение политик опубликовал в соцсети X.

"Я потерял доверие к Ллойду Остину в должности министра обороны из-за отсутствия призрачности относительно его недавней госпитализации и ее влияния на неразрывность структуры командования"

– демократ

Делуцио пояснил, что обращается к Остину как член комитета по делам ВС: в этом качестве он обязан следить за работой Пентагона, и сейчас эта обязанность заключается в призыве к уходу министра, на которого нельзя положиться.

При этом парламентарий выразил благодарность Остину за службу и пожелал здоровья.

Что случилось с Ллойдом Остином?

В декабре у главы Пентагона обнаружили рак простаты и сделали операцию. 1 января у Остина обнаружились осложнения, и ему пришлось лечь в больницу. О госпитализации главы оборонного ведомства в Белом доме узнали только через несколько дней, а о том, что министр страдает раком, - только 9 января.