Попавшего в больницу Ллойда Остина призвали уйти в отставку

Американский конгрессмен, член Демократической партии Крис Делуцио обратился к главе Пентагона с призывом самому отправиться в отставку. Обращение политик опубликовал в соцсети X.
"Я потерял доверие к Ллойду Остину в должности министра обороны из-за отсутствия призрачности относительно его недавней госпитализации и ее влияния на неразрывность структуры командования"
– демократ
Делуцио пояснил, что обращается к Остину как член комитета по делам ВС: в этом качестве он обязан следить за работой Пентагона, и сейчас эта обязанность заключается в призыве к уходу министра, на которого нельзя положиться.
При этом парламентарий выразил благодарность Остину за службу и пожелал здоровья.
Что случилось с Ллойдом Остином?
В декабре у главы Пентагона обнаружили рак простаты и сделали операцию. 1 января у Остина обнаружились осложнения, и ему пришлось лечь в больницу. О госпитализации главы оборонного ведомства в Белом доме узнали только через несколько дней, а о том, что министр страдает раком, - только 9 января.