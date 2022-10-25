Ллойд Остин в больнице: что случилось с главой Пентагона?

Министр обороны США был госпитализирован 1 января, а в Белом доме узнали, где Ллойд Остин и что он заболел, только через три дня. Конгресс США запускает расследование после скандала с главой Пентагона

В Вашингтоне продолжает развиваться скандал, связанный с министром обороны Ллойдом Остином, который на протяжении уже более чем недели находится в больнице: президент узнал, что глава Пентагона заболел и не может исполнять обязанности, лишь спустя несколько дней. А точный диагноз Остина, занимающего один из ключевых постов, стал известен в Белом доме лишь накануне.

Ллойд Остин – что с ним?

Как выяснилось накануне, еще в декабре у 70-летнего главы Пентагона нашли рак простаты. 22 декабря ему сделали операцию под общим наркозом, и уже 23-го Остин был выписан домой.

Однако в первый день 2024 года его состояние ухудшилось. Министра снова госпитализировали – с осложнением после первой операции, он жаловался на тошноту и боль в животе. На следующий день его перевели в отделение интенсивной терапии. До сих пор Остин остается в больнице.

Как подчеркивается в заявлении медцентра имени Уолтера Рида (Мэриленд), рак у главы Пентагона нашли вовремя, так что "прогноз отличный". После второй госпитализации врачи сообщили, что политик полностью восстановится, но процесс этот будет долгим.

© Фото: Пентагон

Расследование

Фактически Остин умолчал и о госпитализации, и о диагнозе, который может оказать заметное влияние на его работоспособность. В течение нескольких дней оборонное ведомство оставалось под управлением его зама Кэтлин Хикс, но в Белом доме не знали об этом. Информация о том, что у министра рак, была донесена до президента и вовсе накануне.

Расследование потенциально опасной для обороны страны ситуации начал Комитет по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса. Его глава Майк Роджерс потребовал от Пентагона предоставить все необходимые для выяснения деталей документы.

"Все, начиная с продолжающихся контртеррористических операций и заканчивая командованием и контролем над ядерными силами, основывается на понимании того, что министр [обороны США] в состоянии принимать решения. Пентагон является надежным ведомством, которое должно функционировать в условиях атаки со стороны наших врагов, но оно не предназначено для министра, который скрывает свою недееспособность"

– конгрессмен

Свою проверку проведет и Белый дом, рассказал представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби. В то же время, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, Джо Байден по-прежнему в "полной мере доверяет" Ллойду Остину.