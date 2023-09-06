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Помощник президента Азербайджана встретился с Нетаньяху

Помощник президента Азербайджана встретился с Нетаньяху
В Израиле прошла встреча помощника президента Азербайджана с премьером Биньямином Нетаньяху. Опубликованы и фото с переговоров.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня провел переговоры с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикметом Гаджиевым. Информацию о встрече распространило посольство АР в Израиле.

"На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества стран и перспективы на будущее"

– дипмиссия

Накануне Хикмет Гаджиев встретился с главой Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби. В повестку переговоров вошли различные аспекты региональной и двусторонней тематики.

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