Помощник президента Азербайджана встретился с Нетаньяху

В Израиле прошла встреча помощника президента Азербайджана с премьером Биньямином Нетаньяху. Опубликованы и фото с переговоров.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня провел переговоры с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикметом Гаджиевым. Информацию о встрече распространило посольство АР в Израиле.
"На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества стран и перспективы на будущее"
– дипмиссия
Накануне Хикмет Гаджиев встретился с главой Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби. В повестку переговоров вошли различные аспекты региональной и двусторонней тематики.