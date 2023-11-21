Помощник Блинкена в ближайшие дни посетит Азербайджан

Визит помощника главы Госдепартамента в Баку состоится в ближайшие несколько дней. Поездку анонсировала пресс-служба Госдепа.

Джеймс О'Брайен, помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии, прибудет в Азербайджан с 6 по 8 декабря, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Как следует из пресс-релиза, в Баку у американского дипломата запланированы встречи с официальными лицами Азербайджана.

Цели визита – укрепление отношений между Вашингтоном и Баку, а также поддержка мира между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, визит О'Брайена стал возможен после телефонного звонка госсекретаря Энтони Блинкена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Во время беседы глава государства разрешил помощнику своего собеседника посетить Баку, если американская сторона отменит запрет на визиты представителей АР в Вашингтон.