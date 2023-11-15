Новый посол США в Азербайджане приедет в Баку в ближайшие дни

Новый американский посол прибудет в азербайджанскую столицу в конце ноября-начале декабря. Он был утвержден в этой должности три недели назад.

В конце этой недели Марк Либби, новый посол Соединенных Штатов в Азербайджане, приедет в Баку. Об этом сообщают источники.

Его прибытие состоится через несколько дней после телефонных переговоров президента Азербайджана и госсекретаря США.

Напомним, Сенат США утвердил кандидатуру Либби на посту посла три недели назад. Ранее он занимал должность замглавы миссии США при ЕС в Брюсселе, а также работал политсоветником в трех разных посольствах страны.