Полузащитник сборной Армении по футболу стал игроком российского клуба

Хавбек армянской сборной Ованес Арутюнян продолжит карьеру в России. Его новым клубом стал "Сочи".

Футбольный клуб "Сочи" подписал контракт с полузащитником сборной Армении Ованесом Арутюняном. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского клуба.

Детали соглашения с 24-летним хавбеком не разглашаются.

Предыдущим клубом Арутюняна был "Пюник", за который он забил в текущем сезоне чемпионата Армении 10 голов. Ранее он также защищал цвета "Арарата-Армении" и словацкого "Михаловце".

Турнирная таблица

После 18 туров "Сочи" занимает последнее, 18-е место в чемпионате России. В активе команды 11 очков.