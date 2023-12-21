Полузащитник сборной Армении по футболу стал игроком российского клуба

Хавбек армянской сборной Ованес Арутюнян продолжит карьеру в России. Его новым клубом стал "Сочи".
Футбольный клуб "Сочи" подписал контракт с полузащитником сборной Армении Ованесом Арутюняном. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского клуба.
Детали соглашения с 24-летним хавбеком не разглашаются.
Предыдущим клубом Арутюняна был "Пюник", за который он забил в текущем сезоне чемпионата Армении 10 голов. Ранее он также защищал цвета "Арарата-Армении" и словацкого "Михаловце".
Турнирная таблица
После 18 туров "Сочи" занимает последнее, 18-е место в чемпионате России. В активе команды 11 очков.
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