Вестник Кавказа

Армянский футбольный клуб расстался сразу с пятью футболистами

Армянский футбольный клуб расстался сразу с пятью футболистами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из футбольного клуба "Алашкерт" ушли пять игроков. Среди них – два защитника, два хавбека и один форвард.

Армянский футбольный клуб "Алашкерт" объявил о расставании с пятью игроками.

В пресс-службе отметили, что ереванскую команду покидают защитники Даниэль Каррильо и Матео Мужек, полузащитники Робинсон Флорес и Саркис Шагинян, а также нападающий Леван Куталия.

В "Алашкерте" пожелали им успехов в дальнейшей карьере.

Турнирная таблица

После 20 туров "Алашкерт" занимает пятое место в чемпионате Армении. В активе команды 32 очка. Лидирует в первенстве "Пюник" набравший 48 очков.

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