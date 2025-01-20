Полувековой дворец культуры впервые капитально отремонтируют в Ингушетии

Дворец культуры впервые пройдет капремонт в Назрани – он был открыт 50 лет назад, такое сообщение распространила пресс-служба главы Ингушетии.
В нем говорится, что здание было возведено в 1975 году. Плановый ремонт в нем проводился 12 лет назад, но тогда не менялись водопроводные и сточные трубы.
Теперь же дворец ждут масштабные изменения. В нем полностью заменят отопительную систему и сантехнику, отремонтируют фасад и лестничные площадки, обновят центральный вход. Предполагается также установить новое уличное освещение.
"Кроме того, запланирован ремонт всех помещений здания, включая зрительный и банкетный залы, фойе, а также частичная модернизация кровли и другое"
– администрация главы Ингушетии
Сам Махмуд-Али Калиматов заверил, что капремонт пройдет с соблюдением всех необходимых требований. В результате по его окончании находиться во дворце культуры и участвовать в мероприятиях будет удобно и безопасно. Это позволит вовлечь в культурную жизнь еще больше человек.