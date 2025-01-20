Вестник Кавказа

Полувековой дворец культуры впервые капитально отремонтируют в Ингушетии

Полувековой дворец культуры впервые капитально отремонтируют в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Построенный полвека назад дворец культуры впервые подвергнут капитальному ремонту в Назрани. Здание будет полностью обновлено как внутри, так и снаружи.

Дворец культуры впервые пройдет капремонт в Назрани – он был открыт 50 лет назад, такое сообщение распространила пресс-служба главы Ингушетии.

В нем говорится, что здание было возведено в 1975 году. Плановый ремонт в нем проводился 12 лет назад, но тогда не менялись водопроводные и сточные трубы.

Теперь же дворец ждут масштабные изменения. В нем полностью заменят отопительную систему и сантехнику, отремонтируют фасад и лестничные площадки, обновят центральный вход. Предполагается также установить новое уличное освещение.

"Кроме того, запланирован ремонт всех помещений здания, включая зрительный и банкетный залы, фойе, а также частичная модернизация кровли и другое"

– администрация главы Ингушетии

Сам Махмуд-Али Калиматов заверил, что капремонт пройдет с соблюдением всех необходимых требований. В результате по его окончании находиться во дворце культуры и участвовать в мероприятиях будет удобно и безопасно. Это позволит вовлечь в культурную жизнь еще больше человек.

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