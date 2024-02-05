Полсотни школ в Северной Осетии капитально отремонтируют

Власти Северной Осетии намерены осуществить капитальный ремонт в 51 школе региона и возвести три новых учебных объекта на 2 тысячи мест. На реализацию этих проектов будет потрачено свыше 8 млрд рублей.

Сферу образования Северной Осетии ждут масштабные вложения. Власти республики планируют потратить свыше 8 млрд рублей на модернизацию 51 школы.

Кроме этого, республика возведет три новых учебных учреждения, в которых смогут учиться 2,2 тыс детей. Информацию об этом озвучила глава министерства образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова.

"В рамках программы модернизации школьных систем образования в Северной Осетии будет проведен капитальный ремонт и оснащение 51 школы. Работы будут завершены до 2027 года. Сумма финансирования составит более 8 миллиардов рублей. Это большой для республики объем работ, который является продолжением начатого ранее капремонта в общеобразовательных"

– Элла Алибекова

Она рассказала,что в регионе необходимо было отремонтировать 189 школ, 66 из них были модернизированы в течение полутора лет.

Каждое учебное учреждение получило обновленную техническую базу и реализовало ремонт пищевого блока. На это ушло порядка 4 млрд рублей.