Половодья в Астраханской области ждут в воскресенье

Излишки накопившейся за зиму воды из Волгоградского гидроузла начнут сбрасывать в воскресенье, 14 апреля – с такой просьбой в Росводоресурсы в связи с нерестом рыбы обратился губернатор региона Игорь Бабушкин.

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводоресурсы) пошло навстречу руководству Астраханской области, скорректировав график специального весеннего попуска с Волгоградского гидроузла, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Начало половодья в Астраханской области перенесено на 14 апреля. Для нашего региона это было очень важно. Вода на данный момент не прогрелась до благоприятных нерестовых температур. Росводресурсы пошли нам навстречу"

- Игорь Бабушкин

Как заверил астраханского губернатора глава Росводоресурсов Дмитрий Кириллов, максимальные сбросы воды в объеме 26 тыс кубометров в секунду будут проведены c 22 по 27 апреля.

Также Бабушкин попросил проводить сброс с максимальной продолжительностью, чтобы создать условия для нереста рыбы в низовьях Волги, Росводоресурсы пошли властям навстречу и в этом вопросе.