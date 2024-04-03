Половодья в Астраханской области ждут в воскресенье

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводоресурсы) пошло навстречу руководству Астраханской области, скорректировав график специального весеннего попуска с Волгоградского гидроузла, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Начало половодья в Астраханской области перенесено на 14 апреля. Для нашего региона это было очень важно. Вода на данный момент не прогрелась до благоприятных нерестовых температур. Росводресурсы пошли нам навстречу"
- Игорь Бабушкин
Как заверил астраханского губернатора глава Росводоресурсов Дмитрий Кириллов, максимальные сбросы воды в объеме 26 тыс кубометров в секунду будут проведены c 22 по 27 апреля.
Также Бабушкин попросил проводить сброс с максимальной продолжительностью, чтобы создать условия для нереста рыбы в низовьях Волги, Росводоресурсы пошли властям навстречу и в этом вопросе.