Половина экскурсионных маршрутов в Краснодарском крае признаны опасными

Опубликовано: 9:35, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Кубани 100 маршрутов для туристов - опасные. Это касается как пеших, так и вело-, авто- и водных маршрутов.

В Краснодарском крае половина действующих экскурсионных маршрутов относятся к категории повышенной опасности.

"На территории Краснодарского края функционируют более 200 маршрутов, из них около 100 - туристско-экскурсионных маршрутов повышенной опасности"

– региональное ГУ МЧС РФ

Повышенной опасностью характеризуются в основном горные маршруты. К опасной категории относятся пешеходные, вело-, авто- и водные туристические маршруты.

На Кубани больше всего турмаршрутов находится в горах и предгорьях Сочи, Туапсинского, Апшеронского, Мостовского, Северского и Отрадненского районов.

В МЧС напомнили о том, что тургруппы должны регистрироваться за 10 дней до старта похода. Сделать это можно онлайн.

Пляжный сезон в Краснодарском крае наступит только через месяц. Туристы, отправляющие в регион в мае-июне, проводят досуг, посещая экскурсионные маршруты.