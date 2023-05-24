Половина экскурсионных маршрутов в Краснодарском крае признаны опасными

В Краснодарском крае половина действующих экскурсионных маршрутов относятся к категории повышенной опасности.
"На территории Краснодарского края функционируют более 200 маршрутов, из них около 100 - туристско-экскурсионных маршрутов повышенной опасности"
– региональное ГУ МЧС РФ
Повышенной опасностью характеризуются в основном горные маршруты. К опасной категории относятся пешеходные, вело-, авто- и водные туристические маршруты.
На Кубани больше всего турмаршрутов находится в горах и предгорьях Сочи, Туапсинского, Апшеронского, Мостовского, Северского и Отрадненского районов.
В МЧС напомнили о том, что тургруппы должны регистрироваться за 10 дней до старта похода. Сделать это можно онлайн.
Пляжный сезон в Краснодарском крае наступит только через месяц. Туристы, отправляющие в регион в мае-июне, проводят досуг, посещая экскурсионные маршруты.