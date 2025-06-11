Полномочия президента могут расширить в Турции – СМИ

Турецкая правящая партии намерен расширить полномочия главы государства. Соответствующий проект закона она внесла сегодня в парламент республики.

В парламент Турции внесен законопроект, который предусматривает расширение президентских полномочий. Об этом сообщает 16 июня агентство Reuters.

"Правящая партия Турции Ak Parti в понедельник внесла в парламент законопроект, направленный на ограничение некоторых налоговых льгот и внесение изменений в применение специального налога на потребление для некоторых транспортных средств, следует из проекта закона"

– агентство Reuters

Проект закона предполагает расширение полномочий главы государства по определению и изменению уровня спецналога на потребление для машин в зависимости от объема двигателя, дальности хода и емкости аккумулятора.

При этом отмечается, что это никак не скажется на ценах на автомобили.