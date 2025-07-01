Политолог Суздальцев раскрыл последствия приостановки диалога России и Азербайджана

Андрей Суздальцев заявил, что Россия пострадает от приостановки экономического диалога Баку и Москвы. Политолог напомнил о товарообороте между странами.

Российский политолог Андрей Суздальцев рассказал, какими для России будут последствия приостановки экономического диалога между Москвой и Баку.

В интервью телеканалу "Царьград" эксперт заявил, что "России будет больнее", поскольку за прошлый год товарооборот между двумя странами составил почти $5 млрд.

Политолог указал на то, что на $1,2 млрд приходится экспорт азербайджанской продукции в Россию. Он добавил, что Москва с положительным сальдо зарабатывает на торговле с Баку.

Суздальцев также отметил, что Азербайджан импортирует из России удобрения, технику, транспорт для сельского хозяйства, одежду, обувь, продукты, бумагу и другую продукцию.

"То есть считается, что порядка трех миллиардов мы туда отправляем, даже больше, 3,5 млрд. Нам это выгодно, конечно"

- Андрей Суздальцев

Эксперт добавил, что полностью разорвать отношения между Москвой и Баку очень сложно. Он заключил, что российские предприятия и фирмы в Азербайджане могут пострадать, что для России будет проблемой.