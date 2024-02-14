Полицейские задержали по делу о взятке чиновницу в Дагестане

В Дагестане подозревают в получении взятки чиновницу. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, ей грозит уголовное наказание.

В Дагестане по подозрению в получении взятки задержана сотрудница администрации Кизилюрта. Об этом информирует СУ СКР по республике.

"Кизилюртовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РД продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту получения взятки сотрудницей администрации Кизилюрта за списание суммы накопившегося долга по договору аренды земельного участка, расположенного в районе Сулакских ГЭС" – пресс-служба СУ

Там рассказали, что в администрации состоялись обыски, во время которых были обнаружены должностные инструкции чиновницы, электронные носители информации, арендный договор земли и ряд других документов.

Женщину задержали. Решается вопрос о мере пресечения.