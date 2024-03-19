Полицейские спасли жительницу Нальчика от банковских мошенников

Стражи порядка вовремя остановили жертву телефонных мошенников в Нальчике: она перевела им только часть семейных сбережений, и большую часть средств удалось спасти, рассказали в МВД по КБР.

Полиция смогла прервать преступление, совершенное банковскими мошенниками по телефону, в Кабардино-Балкарии, рассказали в пресс-службе МВД.

Все произошло неделю назад, 15 марта. В полицию Нальчика обратился обеспокоенный житель Чегемского района. Он заявил, что несколько часов назад его супруга отправилась в банк, он пытается дозвониться ей, но женщина не берет трубку.

Оперативники быстро выяснили, что 43-летняя женщина находится в банке. Когда они прибыли туда, оказалось, что она уже переводит средства на счета людей, которых не знает. Полицейские остановили ее, объяснив, что она стала жертвой мошенников. К сожалению, потерпевшая уже успела отправить им 165 тыс рублей.

Женщина рассказала подробности произошедшего. По ее словам, ей позвонил некто, назвавшийся сотрудником ФСБ. Мошенник воспользовался доверчивостью женщины, получил доступ к ее телефону и настроил на нем запрет на входящие звонки – именно поэтому ее муж не мог до нее дозвониться. Затем преступник уговорил жертву взять 800 тыс рублей в кредит, пояснив, что это необходимо, чтобы не допустить мошенничества, а потом отправить всю сумму на "безопасный счет".

Открыто уголовное дело по факту мошенничества.