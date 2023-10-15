Похолодание и снег: синоптик рассказал о погоде в Москве

Опубликовано: 19:10, 15 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Москве все больше будет походить на зимнюю на следующей неделе. Синоптики обещают серьезное похолодание, в будние дни ожидаются осадки, причем как дождь, так и снег.

Москвичам и гостям столицы стоит подготовиться к ухудшению погоды на будущей неделе: упадет температура воздуха, ожидаются мощные осадки. Прогноз озвучил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, завтра рано утром похолодает до +4 градусов. Днем в столице максимум 9 градусов. Кроме того, после обеда в Москве пойдет дождь, передает РИА Новости.

"Во вторник в тыл циклона поступит новая порция свежих воздушных масс, а значит небольшие осадки кое-где станут переходить в смешанную фазу. Ночью в столице плюс 1-3 градусов, по области 0 - плюс 5 градусов, после полудня всего плюс 4-6 градусов, в Подмосковье плюс 2-7 градусов. В среду станет еще на градус холоднее, а мокрый снег начнет чаще примешиваться к скоротечным дождям. В четверг очередной циклон принесет обложные осадки и незначительное потепление"

– Евгений Тишковец

В последний рабочий день снова ожидается приход холодного фронта. Похолодание будет сопровождать мокрый снег. Осадки не прекратятся до выходных, уточнил синоптик.

В субботу и воскресенье станет еще морознее – за счет антициклона из Скандинавии. Ночами ожидаются заморозки до -5. Днем воздух будет прогреваться до максимум плюс 6 градусов, отметил Тишковец.