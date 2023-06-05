Похищение сына Пашиняна: подозреваемая будет арестована

Опубликовано: 17:54, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обвиняемая в попытке похищения сына Никола Пашиняна все же останется до суда за решеткой - судья изменил меру пресечения на арест. Однако Гаяне Акопян дали отсрочку до 9 июня.

Женщина, которая, предположительно, пыталась совершить похищение сына армянского премьера, в течение одного дня была отпущена под домашний арест, после чего снова было принято решение о взятии ее под стражу.

Мера пресечения в виде ареста была избрана для Гаяне Акопян еще 20 мая. Сегодня Апелляционный суд постановил заменить ее на домашний арест. Однако позже судья вынес вердикт, согласно которому мать погибшего во Второй Карабахской войне военного все-таки вернется за решетку, причем на полтора месяца.

При этом обвиняемая будет арестована только 9 июня, уточняет Sputnik Армения.