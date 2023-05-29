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Дело о попытке похищения сына Пашиняна направлено в суд

Дело о попытке похищения сына Пашиняна направлено в суд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
СК Армении передал дело о попытке похищения сына Пашиняна в суд. Случай произошел в середине мая.

Следственный комитет Армении передал дело о попытке похищения сына главы правительства в суд. Об этом рассказал 29 мая адвокат Овсеп Саркисян, который является защитником обвиняемой по данному делу Гаяне Акопян.

Он подчеркнул, что СК в короткие сроки завершил расследование.

Полторы недели назад члены организации "Зов сыновей" попытались похитить Ашота Пашиняна. Они посадили его автомобиль, за рулем которого находилась Гаяне Акопян. Во время движения сын премьера сумел выпрыгнуть из машины. После этого он обратился в полицию и дал показания против злоумышленников.

В свою очередь, в организации отмечают, что они не похищали Пашиняна-младшего. По их словам, молодой человек сам согласился сесть в автомобиль, а потом в какой-то момент выпрыгнул из него.

Похищение сына Пашиняна попало на видео

Похищение сына Пашиняна попало на видео

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