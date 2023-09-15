Погрузка нефти на КТК встала из-за шторма

Волны, достигающие 8 метров в Черном море сказались на работе КТК. Прием нефти остановлен.
Каспийский Трубопроводный консорциум сегодня временно прекратил перевалку нефти, причиной стал шторм, бушующий в Черном море.
Морской терминал с выносным терминалом находится в порту Новороссийска, где ветер сейчас достигает 24 м/с, а волны на море достигают 6-8 м.
"Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на Морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания"
– КТК
Сообщается о снижении приема нефти на фоне заполненности резервуаров.
Перевалка остановлена до улучшения погодных условий.
В море и на подходах к портам ограничено судоходство, информирует в понедельник Росморречфлот.
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