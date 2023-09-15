Вестник Кавказа

Погрузка нефти на КТК встала из-за шторма

Погрузка нефти на КТК встала из-за шторма
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Волны, достигающие 8 метров в Черном море сказались на работе КТК. Прием нефти остановлен.

Каспийский Трубопроводный консорциум сегодня временно прекратил перевалку нефти, причиной стал шторм, бушующий в Черном море.

Морской терминал с выносным терминалом находится в порту Новороссийска, где ветер сейчас достигает 24 м/с, а волны на море достигают 6-8 м.

"Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на Морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания"

– КТК

Сообщается о снижении приема нефти на фоне заполненности резервуаров.

Перевалка остановлена до улучшения погодных условий.

В море и на подходах к портам ограничено судоходство, информирует в понедельник Росморречфлот.

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