Погодные условия сделают крымское вино от 2025 года необычным

В Крыму заверили, что вино, полученное от урожая 2025 года, будет оригинальным и необычным. Причина – погодные условия.

Полученное от урожая 2025 года вино в Крыму будет оригинальным и необычным, рассказал журналистам глава Минсельхоза республики Денис Кратюк в рамках "Винного гида России".

Он подчеркнул, что на это повлияют погодные условия.

"Вино 2025 года однозначно будет другим, оно будет отличаться, будет оригинальным"

- Денис Кратюк

В связи с этим важно вовремя собрать урожай, особенно если осень в Крыму окажется влажной, добавил министр в разговоре с изданием РИА Новости.

Помимо этого, сложные погодные условия текущего года, в том числе весенние заморозки и длительная засуха, по словам Дениса Кратюка, приведут к утрате до 20% урожая винограда белых сортов, особенно востребованных в Крыму.