Погода в Абхазии в июле: жаркая, но в пределах нормы

В ближайшие две недели в Абхазии установится жаркая, но без экстремальных показателей, погода. Прогноз озвучила метеоролог Диана Трапш.
Специалист подчеркнула, что лето окончательно пришло в республику. Под влиянием южного циклона в Абхазии установится жара.
В то же время, уточнила Трапш, столбики термометров не будут подниматься выше нормы - в основном температура воздуха будет держаться на уровне 26-28 градусов. Впрочем, в течение трех дней - с 5 по 7 июля - будет очень жарко, 33 градуса.
Температура морской воды в Абхазии
Морская вода, отметила метеоролог, прогреется до 24 градусов, в отдельные дни она будет совсем теплой - до 25. Ночью море будет немного остывать - до 20-22 градусов, передает Sputnik Абхазия.
Ливни
На второй неделе месяца, а именно 9 июля, рассказала Тарпш, холодные фронты принесут резкое ухудшение погоды. Выпадут осадки, причем местами это будут настоящие ливни. Порывы ветра будут достигать 10-15 м/с. Воздух станет прохладнее, днем ожидается 25-27 градусов.