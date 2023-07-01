Погода в Абхазии в июле: жаркая, но в пределах нормы

Опубликовано: 10:40, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристов, которые приедут на отдых в Абхазию в первой половине июля, ждет настоящее лето. Однако в целом температура воздуха не выйдет за пределы нормы. Море будет прогреваться вплоть до 25 градусов.

В ближайшие две недели в Абхазии установится жаркая, но без экстремальных показателей, погода. Прогноз озвучила метеоролог Диана Трапш.

Специалист подчеркнула, что лето окончательно пришло в республику. Под влиянием южного циклона в Абхазии установится жара.

В то же время, уточнила Трапш, столбики термометров не будут подниматься выше нормы - в основном температура воздуха будет держаться на уровне 26-28 градусов. Впрочем, в течение трех дней - с 5 по 7 июля - будет очень жарко, 33 градуса.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Температура морской воды в Абхазии

Морская вода, отметила метеоролог, прогреется до 24 градусов, в отдельные дни она будет совсем теплой - до 25. Ночью море будет немного остывать - до 20-22 градусов, передает Sputnik Абхазия.

Ливни

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На второй неделе месяца, а именно 9 июля, рассказала Тарпш, холодные фронты принесут резкое ухудшение погоды. Выпадут осадки, причем местами это будут настоящие ливни. Порывы ветра будут достигать 10-15 м/с. Воздух станет прохладнее, днем ожидается 25-27 градусов.