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Погода позволила запустить Керченскую паромную переправу

Погода позволила запустить Керченскую паромную переправу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Стихший к вечеру сильный ветер, разбушевавшийся сегодня в районе Керченской паромной переправы, позволил возобновить ее работу.

Сегодня вечером снова заработала Керченская паромная переправа, соединяющая полуостров с материковой частью – сильный ветер, который остановил ее работу днем на несколько часов, к вечеру прекратился, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

Работу переправы сегодня останавливали на несколько часов – причиной этого стали плохие погодные условия, вызванные сильным ветром и как следствие волнением на море. Ветер утих лишь к 19 часам, что и позволило возобновить движение паромов в штатном режиме, передает "Интерфакс".

Напомним, нередко резкие изменения погоды становятся причиной остановки движения паромов, в районе Керченского пролива часто бушуют штормы, а в тихую погоду здесь нередки туманы.

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