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Поезда в Сочи из Калмыкии пойдут с 23 июля

Поезда в Сочи из Калмыкии пойдут с 23 июля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жители Калмыкии смогут удобнее добираться до курортного Сочи - вскоре между Элистой и Сочи начнет ходить поезд.

Новый регулярный поезд "Элиста - Адлер (Сочи)" впервые выйдет на маршрут 23 июля. Продажа билетов открыта, есть вагоны купе и плацкарт. Билет можно приобрести за 2,5 тыс рублей в плацкарт и немного дороже - от 2,6 тыс рублей в купейный вагон.

В правительстве Калмыкии уточнили, что поезд на морской курорт будет ходить редко: раз в четырнадцать дней. По сути это будут прицепные вагоны к поезду, следующему в Анапу.

Дорога займет менее суток - 23 часа на пути в Сочи и 21 час обратно. Отправление и прибытие в дневное время.

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