Поезд из Москвы в Евпаторию станет ежедневным

В следующем году поезд из Москвы в Евпаторию будет ходить каждый день.

Первая в РФ частная ж/д компания «Гранд Сервис Экспресс» в следующем году запускает состав по маршруту «Москва-Евпатория» в ежедневном режиме. Поезда начнут ездить с начала марта. Такое заявление сделала пресс-служба ж/д перевозчика.

«Чтобы удовлетворить потребности большинства пассажиров, в пути поезд сделает около 30 остановок. Крупные города по пути — Воронеж и Ростов-на-Дону. В Крыму поезд будет останавливаться на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки»

- пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Отмечается, что со следующего года состав будет отходить от Павелецкого вокзала. Раньше состав следовал от Казанского вокзала.

Приобрести билет можно будет в плацкартные или купейные вагоны.

Кроме этого, в 2024 году перевозчик организует беспересадочный состав из Санкт-Петербурга в Евпаторию.