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Поезд и автомобиль столкнулись под Ростовом - погибли двое

Железнодорожные пути на закате
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Поезд, следующий из Адлера в Ростовской области утром протаранил легковой автомобиль на путях. Водитель и пассажир Daewoo погибли на месте.

Ранним утром в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием поезда, есть погибшие.

Поезд из Адлера на перегоне под Ростовом сегодня сбил автомобиль, выехавший, несмотря на сигнал о приближающемся составе, на железнодорожный переезд. Автомобиль Daewoo Gentra после столкновения отбросило на опору электросетей, затем искореженная иномарка опрокинулась в кювет. Водитель 58-ми лет и его 69-летний пассажир скончались на месте.

Поезд, следовавший из Адлера в Минск, был задержан на 2,5 часа. Также ДТП привело к часовой задержке ряда других поездов.

Госавтоинспекция региона занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.

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