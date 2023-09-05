Поезд и автомобиль столкнулись под Ростовом - погибли двое

Опубликовано: 11:53, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поезд, следующий из Адлера в Ростовской области утром протаранил легковой автомобиль на путях. Водитель и пассажир Daewoo погибли на месте.

Ранним утром в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием поезда, есть погибшие.

Поезд из Адлера на перегоне под Ростовом сегодня сбил автомобиль, выехавший, несмотря на сигнал о приближающемся составе, на железнодорожный переезд. Автомобиль Daewoo Gentra после столкновения отбросило на опору электросетей, затем искореженная иномарка опрокинулась в кювет. Водитель 58-ми лет и его 69-летний пассажир скончались на месте.

Поезд, следовавший из Адлера в Минск, был задержан на 2,5 часа. Также ДТП привело к часовой задержке ряда других поездов.

Госавтоинспекция региона занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.