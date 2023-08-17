Ростовский трамвай сошел с рельсов и протаранил здание

Опубликовано: 12:02, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ГИБДД Ростовской области

Внезапное отключение электроэнергии на контактном проводе сегодня утром в Ростове-на-Дону привело к тому, что городской трамвай сошел с рельсов и протаранил здание Дома культуры "Железнодорожник".

Сегодня утром в Ростове-на-Дону произошло необычное ДТП, виновником которого стал городской трамвай, сообщили в областной службе ГИБДД.

А случилось вот что: в 8 часов утра, когда трамвай №10 с пассажирами двигался по маршруту Лендвореы – Сельмаш по улице Гусева, в контактной сети, питающей двигатели железной машины, внезапно пропало напряжение, передает "АиФ-Ростов".

Поскольку на этой улице есть заметный уклон, трамвай сошел с рельсов, начал скатываться и врезался в ДК "Железнодорожник".

В тот момент в салоне находилось четыре пассажира, но, к счастью, никто из них не пострадал.

Трамвай, как и здание ДК, получили повреждения, городские дорожные службы оперативно ликвидировали последствия происшествия.