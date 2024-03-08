Подростка будут судить за нападение на сверстников в Дагестане

Молодой человек в Дагестане в ходе конфликта со сверстниками ранил их ножом. Юношу могут приговорить к тюремному заключению.

В Дагестане завели уголовное дело в отношении молодого человека, напавшего на ровесников. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Инцидент случился в Дербенте. Между подростком и двумя его сверстниками произошел конфликт, в ходе которого он ранил оппонентов ножом.

Пострадавших отвезли в медучреждение.

"Следственными органами СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело по п."з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия)"

– следственное управление Дагестана

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение главе краевого управления подготовить доклад о расследовании этого дела.