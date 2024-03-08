Вестник Кавказа

Подростка будут судить за нападение на сверстников в Дагестане

Подростка будут судить за нападение на сверстников в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Молодой человек в Дагестане в ходе конфликта со сверстниками ранил их ножом. Юношу могут приговорить к тюремному заключению.

В Дагестане завели уголовное дело в отношении молодого человека, напавшего на ровесников. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

Инцидент случился в Дербенте. Между подростком и двумя его сверстниками произошел конфликт, в ходе которого он ранил оппонентов ножом.

Пострадавших отвезли в медучреждение.

"Следственными органами СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело по п."з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия)"

– следственное управление Дагестана

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение главе краевого управления подготовить доклад о расследовании этого дела.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1580 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сотрудники мэрии подозреваются в махинациях с землей в Дагестане

Сотрудники мэрии подозреваются в махинациях с землей в Дагестане

Поножовщину устроил подросток в Дербенте

Поножовщину устроил подросток в Дербенте

Бывшего полицейского арестовали по делу о пытках в Дагестане

Бывшего полицейского арестовали по делу о пытках в Дагестане

Двое мужчин занимались незаконной вырубкой в лесах Кабардино-Балкарии

Двое мужчин занимались незаконной вырубкой в лесах Кабардино-Балкарии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы