Поножовщину устроил подросток в Дербенте

В Дербенте подросток с ножом напал на двух человек из-за оскорблений. Оба получили ранения, они являются жителями села Башлыкент Каякенсткого района.

Возле кафе в Дербенте произошел конфликт с участием подростков и применением ножа, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.

В ведомстве заявили, что нападавшим оказался 17-летний житель Дербента. В ходе разбирательства он заявил, что конфликт случился из-за оскорбительной выходки пострадавшего.

Отмечается, что один 18-летний пострадавший получил колото-резаное ранение в бедро, а другой – 20-летний – удар в живот. Оба – жители села Башлыкент Каякентского района.