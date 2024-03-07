Бывшего полицейского арестовали по делу о пытках в Дагестане

Экс-сотрудника полиции в Дагестане могут приговорить к тюремному заключению. Его подозревают в пытках, приведших к смерти человека.

В Дагестане арестовали замначальника отдела уголовного розыска полиции по Махачкале. Об этом рассказали в Верховном суде РД.

"Сегодня решением Советского районного суда Махачкалы подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 10 суток, то есть до 21 апреля 2024 года"

– глава пресс-службы суда Зареба Мамаева

Что произошло?

Трагический случай произошел в ночь с 20 на 21 января прошлого года. В полицейский отдел в Махачкале в качестве свидетеля драки доставили 35-летнего мужчину.

Полицейские утверждают, что во время допроса мужчине стало плохо, после чего его отвезли в больницу, где он впоследствии скончался. Судмедэксперты провели экспертизу, в ходе которой выяснилось, что мужчину пытали.

По данному делу задержали нескольких правоохранителей.