Бывшего полицейского арестовали по делу о пытках в Дагестане

В Дагестане арестовали замначальника отдела уголовного розыска полиции по Махачкале. Об этом рассказали в Верховном суде РД.
"Сегодня решением Советского районного суда Махачкалы подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 10 суток, то есть до 21 апреля 2024 года"
– глава пресс-службы суда Зареба Мамаева
Что произошло?
Трагический случай произошел в ночь с 20 на 21 января прошлого года. В полицейский отдел в Махачкале в качестве свидетеля драки доставили 35-летнего мужчину.
Полицейские утверждают, что во время допроса мужчине стало плохо, после чего его отвезли в больницу, где он впоследствии скончался. Судмедэксперты провели экспертизу, в ходе которой выяснилось, что мужчину пытали.
По данному делу задержали нескольких правоохранителей.