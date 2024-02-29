Вестник Кавказа

Конфликт с поножовщиной устроили подростки из Дагестана

Конфликт с поножовщиной устроили подростки из Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Конфликт двух подростков в Избербаше закончился поножовщиной. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы.

В Избербаше двое подростков устроили конфликт, который закончился поножовщиной, сообщает пресс-служба управления СУ СКР по республике.

По версии следствия, 16-летний школьник нанес ножевой ранение в живот 17-летнему парню, причинив его здоровью тяжкий вред. Инцидент произошел  6 марта возле компьютерного клуба на улице Лермонтова.

Отмечается, что следователи завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Кроме того, в настоящее время проводятся следственные действия, которые должны будут закрепить доказательственную базу.

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