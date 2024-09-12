Вестник Кавказа

Подробности кредитных махинаций в дагестанском филиале Россельхозбанка

Подробности кредитных махинаций в дагестанском филиале Россельхозбанка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В деле дагестанских банкиров из филиала Россельхозбанка, манипулировавших с кредитами для одного из местных предприятий, появились тысячи бриллиантов и сотни рубинов.

Российские правоохранители расследуют махинации с кредитами, которыми занимались бывшие сотрудники дагестанского отделения Россельхозбанка - в уголовном деле начали фигурировать тысячи бриллиантов.

В ходе расследования нашли в банковской ячейке одного из экс-сотрудников финансовой организации ювелирные украшения с 1814 бриллиантами – это серьги, кольца, браслеты и броши, все они арестованы, говорится в материалах дела, передает РИА Новости.

Как полагает следствие, банкиры за соответствующую мзду помогли получить кредит дагестанскому заводу, а вознаграждение за помощь - пять колец с бриллиантами, а также семь пар сережек, одна из которых насчитывает 618 бриллиантов, брошь, два браслета с алмазами и золотая цепь и хранились в банковской ячейке.

На "благодарность" руководство завода не скупилось: украшения из золота, серебра и палладия были буквально усыпаны не только 1550 бриллиантами, но и 706 рубинами, 24 топазами и тремя сапфирами.

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