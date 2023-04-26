Подозреваемые в обстреле автомобиля арестованы в Ставрополе

Опубликовано: 20:52, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суд в Ставрополе решил отправить под стражу в качестве меры пресечения молодых мужчин, которые проходят подозреваемыми по делу о жестоком убийстве в Ставрополе. Все они - жители КЧР.

Трое жителей Карачаево-Черкесии, которых подозревают в жестоком убийстве, совершенном в Ставрополе, отправлены под стражу - такую меру пресечения выбрал для них суд, рассказали в краевом СУ СКР.

Ранее мужчины 1990, 1994 и 1995 г.р. были задержаны в Москве.

Согласно решению Ленинского районного суда, они отправлены под арест почти на два месяца - до 18 июня.

Убийство в Ставрополе

Преступление, в котором подозреваются арестованные, было совершено 17 апреля ночью у ресторана. Неизвестные обстреляли машину - в общей сложности эксперты насчитали свыше 60 выстрелов.

В момент обстрела внутри был 33-летний мужчина. Он получил ранения, от которых скончался в больнице.

Следствие считает, что стрельбу вели минимум семь человек. После преступления они сбежали, на данный момент задержаны трое.