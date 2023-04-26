Подозреваемые в обстреле автомобиля арестованы в Ставрополе

Трое жителей Карачаево-Черкесии, которых подозревают в жестоком убийстве, совершенном в Ставрополе, отправлены под стражу - такую меру пресечения выбрал для них суд, рассказали в краевом СУ СКР.
Ранее мужчины 1990, 1994 и 1995 г.р. были задержаны в Москве.
Согласно решению Ленинского районного суда, они отправлены под арест почти на два месяца - до 18 июня.
Убийство в Ставрополе
Преступление, в котором подозреваются арестованные, было совершено 17 апреля ночью у ресторана. Неизвестные обстреляли машину - в общей сложности эксперты насчитали свыше 60 выстрелов.
В момент обстрела внутри был 33-летний мужчина. Он получил ранения, от которых скончался в больнице.
Следствие считает, что стрельбу вели минимум семь человек. После преступления они сбежали, на данный момент задержаны трое.