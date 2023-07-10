Поддельные яйца с сюрпризом из Казахстана не пустили в Россию

Астраханские таможенники не позволили доставить в Россию поддельные сладости и элементы питания, которые могли бы представлять опасность для детей и взрослых.
Специалисты из мобильной группы решили проверить фуру, которая приехала из Казахстана и добралась уже до Волгоградской области. Конечным пунктом назначения грузовика был Ростов-на-Дону.
Водитель предоставил документы, из которых следовало, что он везет посуду. Однако инспекторы забрались в кузов и нашли там множество поддельных товаров:
- фальшивые шоколадные яйца (50 тыс штук),
- жвачка (почти 300 тыс),
- более 450 тыс батареек известной фирмы.
"Правообладатели товарных знаков подтвердили, что продукция не является оригинальной"
– ФТС РФ
Открыты три административных дела. Кроме того, человеку, отправившему батарейки, грозит уголовное наказание: использование им чужого товарного знака нанесло крупный ущерб.