Подарки новорожденным на Ставрополье будут вручать с 2024 года

Опубликовано: 8:55, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В будущем году в Ставропольском крае войдут в практику подарки новорожденным. Средства на подарочные наборы выделят местные власти.

Новорожденным в Ставропольском крае с 2024 года будут вручаться подарки.

"Поручаю нашему министерству здравоохранения доработать проект "Дети Ставрополья". В его рамках предоставлять бокс новорожденного каждой жительнице края, которая становится мамой в наших роддомах"

– губернатор Владимир Владимиров

Подарки новорожденным будут включать вещи для детей, возможно в наборы будут включены изделия ставропольских предприятий. Состав подарков и стоимость пока не определены. Средства на подарки будут выделены из регионального бюджета.

Подарки новорожденным положены в ряде регионов России, в СКФО такая практика существует в Северной Осетии.