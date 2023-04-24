Под Новороссийском назревает экологическая катастрофа

Опубликовано: 17:25, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В районе порта кубанского Новороссийска в Черном море нашли нефтяное пятно площадью в 40 тысяч квадратных метров, экологии моря нанесен ощутимый ущерб, ведется расследование.

Специалисты Росприроднадзора оперативно отреагировали на сообщение, поступившее в ведомство - в в нем говорилось о значительном нефтяном загрязнении на поверхности Черного моря в порту Новороссийска.

Сотрудники ведомства провели выездное обследование в этом районе, обнаружив вблизи причалов ООО "Контейнерный терминал "НУТЭП" на воде характерное радужное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров, цитирует сообщение надзорного ведомства РИА Новости.

Совместно с прокуратурой Росприроднадзор уже провел внеплановую проверку компании, которая эксплуатирует загрязненный участок. Специалисты отобрали пробы воды, сейчас они оценивают размер ущерба окружающей среде, который будет определен по результатам проверки и анализа проб.