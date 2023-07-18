Под Моздоком просел участок трассы "Кавказ"

Опубликовано: 11:11, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорожным властям Северной Осетии пришлось частично ограничить движение автомобилей на участке трассы "Кавказ" из-за того, что на ней просел участок дорожного покрытия.

Сегодня утром на трассе "Кавказ" в Моздокском районе Северной Осетии водителей ждал неприятный сюрприз: просел участок дороги в районе 25-го километра, движение по нему пришлось частично ограничить, сообщили в пресс-службе МВД региона.

В причинах "усадки" важной дороги сейчас разбираются осетинские дорожные службы, пока говорить о причинах катаклизма рано, передает "Интерфакс"

"На 25 км автодороги "Кавказ" Моздок-Малгобек-Хурикау произошла просадка проезжей части, движение транспортных средств на данном участке частично ограничено"

- ГУ МВД Северной Осетии

Госавтоинспекция уже предупредила водителей, которые намерены продолжить свой путь по трассе, о том, что им стоит быть бдительным при езде, и, конечно, соблюдать скоростной режим не только на аварийном участке, но и на всем протяжении дороги.