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Под Актюбинском тушили пожар на газоперерабатывающем заводе

Под Актюбинском тушили пожар на газоперерабатывающем заводе
© Фото: Акимат Карагандинской области
Накануне на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области вспыхнула установка получения легких углеводородов, четверо пострадавших получили сильные ожоги.

Пожар произошел на газоконденсатном месторождении Жанажол в Актюбинской области Казахстана, пострадали четверо рабочих, они госпитализированы с ожогами.

Огонь вспыхнул на установке получения легких углеводородов на газоперерабатывающем заводе на месторождении Жанажол, разрабатываемом АО "СНПС-Актобемунайгаз", - передает Sputnik Казахстан.

Был создан оперативный штаб по ликвидации пожара. В тушении пожара были задействованы 52 спасателя и девять единиц техники.

О пострадавших известно, что они находятся в центральной больнице Темирского района. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, - сообщает акимат области.

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