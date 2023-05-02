Под Актюбинском тушили пожар на газоперерабатывающем заводе

Накануне на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области вспыхнула установка получения легких углеводородов, четверо пострадавших получили сильные ожоги.
Пожар произошел на газоконденсатном месторождении Жанажол в Актюбинской области Казахстана, пострадали четверо рабочих, они госпитализированы с ожогами.
Огонь вспыхнул на установке получения легких углеводородов на газоперерабатывающем заводе на месторождении Жанажол, разрабатываемом АО "СНПС-Актобемунайгаз", - передает Sputnik Казахстан.
Был создан оперативный штаб по ликвидации пожара. В тушении пожара были задействованы 52 спасателя и девять единиц техники.
О пострадавших известно, что они находятся в центральной больнице Темирского района. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, - сообщает акимат области.