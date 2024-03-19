Почвенно-климатические станции импортозамещают на Ставрополье

Ставропольский вуз совместно с коммерческой компанией запускает производство необходимых для сельского хозяйства почвенно-климатических станций. Серийный выпуск намечен на 2024 год.
Отечественными почвенно-климатическими станциями скоро смогут пользоваться российские аграрии, сообщает Ставропольский государственный аграрный университет.
Вуз, совместно с компанией Теплоком, в текущем году начнет производство таких устройств. Они придут на смену зарубежным аппаратам.
Такие станции в режиме онлайн собирают информацию о почвах и передают ее агроному, в том числе и на смартфон.
"В частности, устройство сможет отслеживать влажность почвы, ее температуру и засоление, а также ряд других параметров в режиме реального времени"
– университет