Вестник Кавказа

Почвенно-климатические станции импортозамещают на Ставрополье

Почвенно-климатические станции импортозамещают на Ставрополье
© Фото: Ставропольский государственный аграрный университет
Ставропольский вуз совместно с коммерческой компанией запускает производство необходимых для сельского хозяйства почвенно-климатических станций. Серийный выпуск намечен на 2024 год.

Отечественными почвенно-климатическими станциями скоро смогут пользоваться российские аграрии, сообщает Ставропольский государственный аграрный университет.

Вуз, совместно с компанией Теплоком, в текущем году начнет производство таких устройств. Они придут на смену зарубежным аппаратам.

Такие станции в режиме онлайн собирают информацию о почвах и передают ее агроному, в том числе и на смартфон.

"В частности, устройство сможет отслеживать влажность почвы, ее температуру и засоление, а также ряд других параметров в режиме реального времени"

– университет

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