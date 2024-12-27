Почти в 1,5 раза больше туристов посетили заповедник и нацпарк в Сочи

Поток туристов на охраняемые природные территории в Сочи за прошлый год увеличился практически в полтора раза. Такие данные озвучил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

Сочинские заповедник и нацпарк за минувший год привлекли гораздо больше туристов, чем в 2023 году – о достижении поведал глава Сочи Андрей Прошунин.

"В прошлом году заповедник и нацпарк посетили суммарно более 3,4 млн человек – почти в полтора раза больше, чем в 2023-м"

– градоначальник

Политик напомнил, что сегодня в России особый праздник, важный для Сочи – День заповедников и национальных парков.

Он подчеркнул, что история Сочи тесно связана с созданием и развитием Сочинского нацпарка и Кавказского заповедника. Прошунин уточнил, что нацпарк появился свыше четырех десятков лет назад, а возраст заповедника перевалил за сотню лет.

Глава города заверил, что власти также работают над созданием инфраструктуры, которая позволяет комфортно и в безопасности добраться до местных достопримечательностей, в том числе природных.

Стоит отметить, что, по данным властей города, в прошедшие новогодние "длинные" праздники в Сочи отдохнули почти полмиллиона человек. При этом треть из них побывали в горном кластере, где сейчас в самом разгаре горнолыжный сезон. По словам Прошунина, в новогодние и рождественские праздники туристам особенно повезло с погодой: в горах было снежно, на радость любителям горных лыж и сноубординга, на берегу Черного моря – солнечно.