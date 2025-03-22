Почти 80 человек обратились к врачам в парламенте Турции

В Турции с похожими жалобами обратились к медикам почти 80 человек, питавшихся в столовой в парламенте. Среди потерпевших есть и депутаты.

В больнице парламента Турции выявили одинаковые симптомы у 80 человек. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным телеканала NTV, за последние два дня к врачам обратились 77 человек, включая 5 депутатов. Все они жаловались на боли в желудке, тошноту, диарею и слабость.

Специалисты уже взяли образцы еды из столовых и воды, которая используется для чая.

По факту произошедшего начата проверка. Ее проводит департамент здравоохранения.